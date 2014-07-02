Dispenser νερού

Kärcher Βάση

Βάση

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Kärcher Ποτήρια

Ποτήρια

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Kärcher Αξεσουάρ βυθιζόμενα σε υγρά

Αξεσουάρ βυθιζόμενα σε υγρά

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Kärcher Φίλτρο

Φίλτρο

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Kärcher CO2 pressure reducer

CO2 pressure reducer

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Kärcher Power cable

Power cable

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Kärcher Attachment kits

Attachment kits

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