Δοχείο χημικού καθαριστικού 1 λίτρου για την κάνη αφρού basic

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Σύνδεση με σπείρωμα M22 x 1,5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,1
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