EASY!Force Advanced

Ξεκούραστο, δεν απαιτεί καθόλου κόπο: το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force χρησιμοποιεί τη δύναμη παλινδρόμησης της δέσμης υψηλής πίεσης για να μηδενίσει τη δύναμη συγκράτησης που πρέπει να ασκεί ο χειριστής.

Η επαναστατική φιλοσοφία του πιστολιού υψηλής πίεσης EASY!Force εξασφαλίζει ξεκούραστη εργασία για πολλές ώρες. Η δύναμη επαναφοράς του πίδακα υψηλής πίεσης χρησιμοποιείται για να μηδενίσει τη δύναμη συγκράτησης που ασκεί ο χρήστης. Όσον αφορά την ανθεκτικότητα, το πιστόλι υψηλής πίεσης εντυπωσιάζει με τα υλικά υψηλής ποιότητα: η σφαίρα και η στεγανωτική έδρα της κεραμικής βαλβίδας είναι πολύ πιο σκληρά από οποιοδήποτε ξένο σωματίδιο. Η εξολοκλήρου κεραμική βαλβίδα εξασφαλίζει πενταπλάσια διάρκεια ζωής σε σύγκριση με άλλα πιστόλια υψηλής πίεσης.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Θερμοκρασία (°C) max. 155
Μέγ. πίεση (bar) 300
Σύνδεση με σπείρωμα EASY!Lock
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,8
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