Η επαναστατική φιλοσοφία του πιστολιού υψηλής πίεσης EASY!Force εξασφαλίζει ξεκούραστη εργασία για πολλές ώρες. Η δύναμη επαναφοράς του πίδακα υψηλής πίεσης χρησιμοποιείται για να μηδενίσει τη δύναμη συγκράτησης που ασκεί ο χρήστης. Όσον αφορά την ανθεκτικότητα, το πιστόλι υψηλής πίεσης εντυπωσιάζει με τα υλικά υψηλής ποιότητα: η σφαίρα και η στεγανωτική έδρα της κεραμικής βαλβίδας είναι πολύ πιο σκληρά από οποιοδήποτε ξένο σωματίδιο. Η εξολοκλήρου κεραμική βαλβίδα εξασφαλίζει πενταπλάσια διάρκεια ζωής σε σύγκριση με άλλα πιστόλια υψηλής πίεσης.