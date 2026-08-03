Ασφάλεια, ανθεκτικότητα και εξαιρετική άνεση: Το νέο πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force δεν σταματά να μας εντυπωσιάζει, ακόμα και όταν χρησιμοποιείται σε επικίνδυνες περιοχές όπου δεν υφίσταται κίνδυνος εκρήξεων. Η εξολοκλήρου κεραμική βαλβίδα εξασφαλίζει πενταπλάσια διάρκεια ζωής σε σύγκριση με άλλα πιστόλια υψηλής πίεσης της αγοράς. Το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force εξασφαλίζει την ξεκούραστη λειτουργία χρησιμοποιώντας τη δύναμης της επαναφοράς της δέσμης υψηλής πίεσης για να μηδενίσει τη δύναμη συγκράτησης που πρέπει να ασκεί ο χειριστής.