Το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force χρησιμοποιεί τη δύναμη επαναφοράς της δέσμης υψηλής πίεσης, είναι εγκεκριμένο για χρήση στον τομέα των τροφίμων και μηδενίζει τη δύναμη συγκράτησης που πρέπει να ασκεί ο χειριστής. Η σφαίρα και η στεγανωτική έδρα της βαλβίδας που είναι κατασκευασμένη από ένα στιβαρό κεραμικό υλικό είναι ανθεκτικά απέναντι σε οποιοδήποτε ξένο σωματίδιο. Η εξολοκλήρου κεραμική βαλβίδα εξασφαλίζει πενταπλάσια διάρκεια ζωής σε σύγκριση με άλλα πιστόλια υψηλής πίεσης.