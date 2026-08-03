EASY!Force Food

Ιδανικό για τη βιομηχανία τροφίμων: το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force με την εξ ολοκλήρου κεραμική βαλβίδα σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε τις εργασίες σας χωρίς κόπο, διότι ουσιαστικά μηδενίζει τη δύναμη συγκράτησης που πρέπει να ασκεί ο χειριστής.

Το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force χρησιμοποιεί τη δύναμη επαναφοράς της δέσμης υψηλής πίεσης, είναι εγκεκριμένο για χρήση στον τομέα των τροφίμων και μηδενίζει τη δύναμη συγκράτησης που πρέπει να ασκεί ο χειριστής. Η σφαίρα και η στεγανωτική έδρα της βαλβίδας που είναι κατασκευασμένη από ένα στιβαρό κεραμικό υλικό είναι ανθεκτικά απέναντι σε οποιοδήποτε ξένο σωματίδιο. Η εξολοκλήρου κεραμική βαλβίδα εξασφαλίζει πενταπλάσια διάρκεια ζωής σε σύγκριση με άλλα πιστόλια υψηλής πίεσης.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Θερμοκρασία (°C) max. 155
Μέγ. πίεση (bar) 300
Σύνδεση με σπείρωμα EASY!Lock
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,7