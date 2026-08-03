EASY!Force Food
Ιδανικό για τη βιομηχανία τροφίμων: το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force με την εξ ολοκλήρου κεραμική βαλβίδα σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε τις εργασίες σας χωρίς κόπο, διότι ουσιαστικά μηδενίζει τη δύναμη συγκράτησης που πρέπει να ασκεί ο χειριστής.
Το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force χρησιμοποιεί τη δύναμη επαναφοράς της δέσμης υψηλής πίεσης, είναι εγκεκριμένο για χρήση στον τομέα των τροφίμων και μηδενίζει τη δύναμη συγκράτησης που πρέπει να ασκεί ο χειριστής. Η σφαίρα και η στεγανωτική έδρα της βαλβίδας που είναι κατασκευασμένη από ένα στιβαρό κεραμικό υλικό είναι ανθεκτικά απέναντι σε οποιοδήποτε ξένο σωματίδιο. Η εξολοκλήρου κεραμική βαλβίδα εξασφαλίζει πενταπλάσια διάρκεια ζωής σε σύγκριση με άλλα πιστόλια υψηλής πίεσης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Θερμοκρασία (°C)
|max. 155
|Μέγ. πίεση (bar)
|300
|Σύνδεση με σπείρωμα
|EASY!Lock
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,7