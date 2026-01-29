Ο καθαρισμός ευαίσθητων επιφανειών αποτελεσματικά και σχολαστικά δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολος, γρήγορος ή οικονομικός. Με 50% υψηλότερη απόδοση καθαρισμού και την ίδια κατανάλωση πόρων, το eco!Booster προσφέρει 50% υψηλότερη απόδοση νερού και ενέργειας σε σύγκριση με την τυπική κάνη της Kärcher. Επιβεβαιωμένο από ανεξάρτητο ινστιτούτο δοκιμών. Αυτό κάνει τον καθαρισμό πολύ σχολαστικό και γρήγορο, εξοικονομώντας χρόνο, νερό και ενέργεια. Χάρη στην πολύ ομοιόμορφη απομάκρυνση, η βρωμιά συλλέγεται πραγματικά αποτελεσματικά, και ακόμη και ευαίσθητα υλικά όπως βαμμένες επιφάνειες ή ξύλο μπορούν να καθαριστούν χωρίς ανησυχία. Ταυτόχρονα, το eco!Booster προσφέρει εντυπωσιακό χειρισμό: παρά την υψηλότερη απόδοση καθαρισμού, η αντιληπτή στάθμη θορύβου κατά τη χρήση είναι 25% χαμηλότερη από την τυπική κάνη της Kärcher. Το eco!Booster 120 είναι κατάλληλο για όλα τα πλυστικά Kärcher των κατηγοριών K 2 και K 3.