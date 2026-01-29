eco!Booster 120
Ιδανικό για ευαίσθητες επιφάνειες – το eco!Booster προσφέρει 50% υψηλότερη απόδοση καθαρισμού από την τυπική κάνη της Kärcher, εξοικονομώντας νερό, ενέργεια και χρόνο.
Ο καθαρισμός ευαίσθητων επιφανειών αποτελεσματικά και σχολαστικά δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολος, γρήγορος ή οικονομικός. Με 50% υψηλότερη απόδοση καθαρισμού και την ίδια κατανάλωση πόρων, το eco!Booster προσφέρει 50% υψηλότερη απόδοση νερού και ενέργειας σε σύγκριση με την τυπική κάνη της Kärcher. Επιβεβαιωμένο από ανεξάρτητο ινστιτούτο δοκιμών. Αυτό κάνει τον καθαρισμό πολύ σχολαστικό και γρήγορο, εξοικονομώντας χρόνο, νερό και ενέργεια. Χάρη στην πολύ ομοιόμορφη απομάκρυνση, η βρωμιά συλλέγεται πραγματικά αποτελεσματικά, και ακόμη και ευαίσθητα υλικά όπως βαμμένες επιφάνειες ή ξύλο μπορούν να καθαριστούν χωρίς ανησυχία. Ταυτόχρονα, το eco!Booster προσφέρει εντυπωσιακό χειρισμό: παρά την υψηλότερη απόδοση καθαρισμού, η αντιληπτή στάθμη θορύβου κατά τη χρήση είναι 25% χαμηλότερη από την τυπική κάνη της Kärcher. Το eco!Booster 120 είναι κατάλληλο για όλα τα πλυστικά Kärcher των κατηγοριών K 2 και K 3.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
50% υψηλότερη απόδοση καθαρισμού σε σύγκριση με τη τυπική κάνη Kärcher.
50% υψηλότερη απόδοση νερού*
50% υψηλότερη ενεργειακή απόδοση*
Αντιληπτή μείωση του όγκου έως και 25%**
Μεγάλη ευελιξία στην εφαρμογή
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|452 x 104 x 42
Για πιστόλια καταναλωτικών πλυστικών παραγωγής πριν το 2010 (πιστόλι M, 96, 97): Απαιτείται προσαρμογέας M (2.643-950.0). /
* Βάσει 50 % μεγαλύτερης επιφάνειας που μπορεί να καθαριστεί με την ίδια ποσότητα ενέργειας και νερού σε σύγκριση με το επίπεδο ακροφύσιο. /
** Σε σύγκριση με το αντιληπτό επίπεδο θορύβου κατά τη χρήση της τυπικής κάνης της Kärcher. Η ακριβής τιμή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή που χρησιμοποιείται.
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Οχήματα
- Μοτοσικλέτες και σκούτερ
- Μικρές προσόψεις σπιτιών
- Φράχτες
- Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο