eco!Booster TR 040
eco!Booster με 50% υψηλότερη απόδοση σε επιφάνεια από το ακροφύσιο ισχύος της Kärcher- ιδανικό για ευαίσθητες επιφάνειες. Για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης κρύου και ζεστού νερού (μέγεθος ακροφυσίου 040).
Το eco!Booster είναι κατάλληλο για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης κρύου και ζεστού νερού (έως 85 °C) της Kärcher, είναι συμβατό με τη διεπαφή EASY!Lock και έχει μέγεθος ακροφυσίου 040. Σε σύγκριση με το ακροφύσιο ισχύος της Kärcher, παρέχει εντυπωσιακή απόδοση κατά 50 % υψηλότερη στην περιοχή. Το αυξημένο πλάτος του πίδακα εξασφαλίζει μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και νερού και συνεπώς καλύτερη απόδοση. Είναι ιδανικό για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών, όπως σοβατισμένες προσόψεις ή ξύλινους τοίχους. Η επαναστατική φιλοσοφία του ακροφυσίου κατευθύνει τη ροή του νερού με τη βοήθεια αέρα που αναρροφάται στο σύστημα. Αυτό επιτρέπει εντυπωσιακά αποτελέσματα καθαρισμού γρήγορα, γεγονός που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τομείς όπως οι κατασκευές ή ο καθαρισμός οχημάτων.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
50% υψηλότερη απόδοση καθαρισμού σε σύγκριση με το επίπεδο ακροφύσιο
- Σχολαστικός, γρήγορος και πιο βιώσιμος καθαρισμός.
50% υψηλότερη απόδοση νερού¹⁾
- Εξοικονομεί νερό.
50% υψηλότερη ενεργειακή απόδοση¹⁾
- Εξοικονομεί ενέργεια.
Μεγάλη ευελιξία στην εφαρμογή
- Ιδιαίτερα κατάλληλο για ευαίσθητες επιφάνειες όπως χρώματα ή ξύλο.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πίεση (bar)
|max. 300
|Θερμοκρασία (°C)
|max. 85
|Μέγεθος ακροφύσιου ( )
|40
|Σύνδεση με σπείρωμα
|EASY!Lock
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,5
¹⁾ Με βάση τη δυνατότητα καθαρισμού 50% περισσότερης επιφάνειας από ένα τυπικό επίπεδο ακροφύσιο Kärcher με την ίδια ποσότητα ενέργειας και νερού.
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Καθαρισμός προσόψεων
- Αστικές εφαρμογές, για παράδειγμα καθαρισμός προσόψεων ή περιφράξεων.
- Καθαρισμός οχημάτων
- Καθαρισμός στάβλων ζώων στη γεωργία