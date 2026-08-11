Το eco!Booster είναι κατάλληλο για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης κρύου και ζεστού νερού (έως 85 °C) της Kärcher, είναι συμβατό με τη διεπαφή EASY!Lock και έχει μέγεθος ακροφυσίου 040. Σε σύγκριση με το ακροφύσιο ισχύος της Kärcher, παρέχει εντυπωσιακή απόδοση κατά 50 % υψηλότερη στην περιοχή. Το αυξημένο πλάτος του πίδακα εξασφαλίζει μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και νερού και συνεπώς καλύτερη απόδοση. Είναι ιδανικό για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών, όπως σοβατισμένες προσόψεις ή ξύλινους τοίχους. Η επαναστατική φιλοσοφία του ακροφυσίου κατευθύνει τη ροή του νερού με τη βοήθεια αέρα που αναρροφάται στο σύστημα. Αυτό επιτρέπει εντυπωσιακά αποτελέσματα καθαρισμού γρήγορα, γεγονός που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τομείς όπως οι κατασκευές ή ο καθαρισμός οχημάτων.