Σε σύγκριση με το ακροφύσιο ισχύος της Kärcher, το eco!Booster παρέχει 50% υψηλότερη απόδοση περιοχής. Είναι ιδανικό για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών, όπως σοβατισμένες προσόψεις ή ξύλινους τοίχους. Επιπλέον, το αυξημένο πλάτος του πίδακα επιφέρει αυξημένη απόδοση, οδηγώντας σε χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και νερού. Το eco!Booster είναι κατάλληλο για τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης κρύου και ζεστού νερού (έως 85 °C) της Kärcher, είναι συμβατό με τη διεπαφή EASY!Lock και έχει μέγεθος ακροφυσίου 045. Η επαναστατική ιδέα του ακροφυσίου τραβάει αέρα για να κατευθύνει τη ροή του νερού. Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνονται κορυφαία αποτελέσματα καθαρισμού σε λιγότερο χρόνο, γεγονός που κάνει σημαντική διαφορά για ομάδες-στόχους, όπως η κατασκευαστική βιομηχανία ή ο καθαρισμός οχημάτων.