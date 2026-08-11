eco!Booster TR 045
eco!Booster με 50% μεγαλύτερη απόδοση περιοχής από το ακροφύσιο ισχύος της Kärcher- κατάλληλο για ευαίσθητες επιφάνειες. Για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης κρύου και ζεστού νερού (μέγεθος ακροφυσίου 045).
Σε σύγκριση με το ακροφύσιο ισχύος της Kärcher, το eco!Booster παρέχει 50% υψηλότερη απόδοση περιοχής. Είναι ιδανικό για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών, όπως σοβατισμένες προσόψεις ή ξύλινους τοίχους. Επιπλέον, το αυξημένο πλάτος του πίδακα επιφέρει αυξημένη απόδοση, οδηγώντας σε χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και νερού. Το eco!Booster είναι κατάλληλο για τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης κρύου και ζεστού νερού (έως 85 °C) της Kärcher, είναι συμβατό με τη διεπαφή EASY!Lock και έχει μέγεθος ακροφυσίου 045. Η επαναστατική ιδέα του ακροφυσίου τραβάει αέρα για να κατευθύνει τη ροή του νερού. Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνονται κορυφαία αποτελέσματα καθαρισμού σε λιγότερο χρόνο, γεγονός που κάνει σημαντική διαφορά για ομάδες-στόχους, όπως η κατασκευαστική βιομηχανία ή ο καθαρισμός οχημάτων.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
50% υψηλότερη απόδοση καθαρισμού σε σύγκριση με το επίπεδο ακροφύσιο
- Σχολαστικός, γρήγορος και πιο βιώσιμος καθαρισμός.
50% υψηλότερη απόδοση νερού¹⁾
- Εξοικονομεί νερό.
50% υψηλότερη ενεργειακή απόδοση¹⁾
- Εξοικονομεί ενέργεια.
Μεγάλη ευελιξία στην εφαρμογή
- Ιδιαίτερα κατάλληλο για ευαίσθητες επιφάνειες όπως χρώματα ή ξύλο.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πίεση (bar)
|max. 300
|Θερμοκρασία (°C)
|max. 85
|Μέγεθος ακροφύσιου ( )
|45
|Σύνδεση με σπείρωμα
|EASY!Lock
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,5
¹⁾ Με βάση τη δυνατότητα καθαρισμού 50% περισσότερης επιφάνειας από ένα τυπικό επίπεδο ακροφύσιο Kärcher με την ίδια ποσότητα ενέργειας και νερού.
Videos
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Καθαρισμός προσόψεων
- Αστικές εφαρμογές, για παράδειγμα καθαρισμός προσόψεων ή περιφράξεων.
- Καθαρισμός οχημάτων
- Καθαρισμός στάβλων ζώων στη γεωργία