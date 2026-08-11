eco!Booster TR 050

eco!Booster με 50% μεγαλύτερη απόδοση περιοχής από το ακροφύσιο ισχύος της Kärcher- ιδανικό για ευαίσθητες επιφάνειες. Για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης κρύου και ζεστού νερού (μέγεθος ακροφυσίου 050).

Σε σύγκριση με το ακροφύσιο ισχύος της Kärcher, το eco!Booster επιτρέπει 50% υψηλότερη απόδοση περιοχής και είναι ιδανικό για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών, όπως σοβατισμένες προσόψεις ή ξύλινους τοίχους. Η απόδοση είναι αποτέλεσμα του αυξημένου πλάτους του πίδακα και οδηγεί σε χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και νερού. Είναι κατάλληλο για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης κρύου και ζεστού νερού (έως 85 °C) της Kärcher, είναι συμβατό με τη διεπαφή EASY!Lock και έχει μέγεθος ακροφυσίου 050. Με την επαναστατική ιδέα του ακροφυσίου, ο αέρας εισέρχεται για να κατευθύνει τη ροή του νερού. Αυτό επιτρέπει άριστα αποτελέσματα καθαρισμού σε μικρότερο χρονικό διάστημα, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε τομείς όπως οι κατασκευές ή ο καθαρισμός οχημάτων.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
50% υψηλότερη απόδοση καθαρισμού σε σύγκριση με το επίπεδο ακροφύσιο
  • Σχολαστικός, γρήγορος και πιο βιώσιμος καθαρισμός.
50% υψηλότερη απόδοση νερού¹⁾
  • Εξοικονομεί νερό.
50% υψηλότερη ενεργειακή απόδοση¹⁾
  • Εξοικονομεί ενέργεια.
Μεγάλη ευελιξία στην εφαρμογή
  • Ιδιαίτερα κατάλληλο για ευαίσθητες επιφάνειες όπως χρώματα ή ξύλο.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Πίεση (bar) max. 300
Θερμοκρασία (°C) max. 85
Μέγεθος ακροφύσιου ( ) 50
Σύνδεση με σπείρωμα EASY!Lock
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,5

¹⁾ Με βάση τη δυνατότητα καθαρισμού 50% περισσότερης επιφάνειας από ένα τυπικό επίπεδο ακροφύσιο Kärcher με την ίδια ποσότητα ενέργειας και νερού.

eco!Booster TR 050
Videos
Πεδία εφαρμογής
  • Καθαρισμός προσόψεων
  • Αστικές εφαρμογές, για παράδειγμα καθαρισμός προσόψεων ή περιφράξεων.
  • Καθαρισμός οχημάτων
  • Καθαρισμός στάβλων ζώων στη γεωργία