Σε σύγκριση με το ακροφύσιο ισχύος της Kärcher, το eco!Booster επιτρέπει 50% υψηλότερη απόδοση περιοχής και είναι ιδανικό για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών, όπως σοβατισμένες προσόψεις ή ξύλινους τοίχους. Η απόδοση είναι αποτέλεσμα του αυξημένου πλάτους του πίδακα και οδηγεί σε χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και νερού. Είναι κατάλληλο για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης κρύου και ζεστού νερού (έως 85 °C) της Kärcher, είναι συμβατό με τη διεπαφή EASY!Lock και έχει μέγεθος ακροφυσίου 050. Με την επαναστατική ιδέα του ακροφυσίου, ο αέρας εισέρχεται για να κατευθύνει τη ροή του νερού. Αυτό επιτρέπει άριστα αποτελέσματα καθαρισμού σε μικρότερο χρονικό διάστημα, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε τομείς όπως οι κατασκευές ή ο καθαρισμός οχημάτων.