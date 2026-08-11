eco!Booster TR 050
eco!Booster με 50% μεγαλύτερη απόδοση περιοχής από το ακροφύσιο ισχύος της Kärcher- ιδανικό για ευαίσθητες επιφάνειες. Για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης κρύου και ζεστού νερού (μέγεθος ακροφυσίου 050).
Σε σύγκριση με το ακροφύσιο ισχύος της Kärcher, το eco!Booster επιτρέπει 50% υψηλότερη απόδοση περιοχής και είναι ιδανικό για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών, όπως σοβατισμένες προσόψεις ή ξύλινους τοίχους. Η απόδοση είναι αποτέλεσμα του αυξημένου πλάτους του πίδακα και οδηγεί σε χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και νερού. Είναι κατάλληλο για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης κρύου και ζεστού νερού (έως 85 °C) της Kärcher, είναι συμβατό με τη διεπαφή EASY!Lock και έχει μέγεθος ακροφυσίου 050. Με την επαναστατική ιδέα του ακροφυσίου, ο αέρας εισέρχεται για να κατευθύνει τη ροή του νερού. Αυτό επιτρέπει άριστα αποτελέσματα καθαρισμού σε μικρότερο χρονικό διάστημα, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε τομείς όπως οι κατασκευές ή ο καθαρισμός οχημάτων.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
50% υψηλότερη απόδοση καθαρισμού σε σύγκριση με το επίπεδο ακροφύσιο
- Σχολαστικός, γρήγορος και πιο βιώσιμος καθαρισμός.
50% υψηλότερη απόδοση νερού¹⁾
- Εξοικονομεί νερό.
50% υψηλότερη ενεργειακή απόδοση¹⁾
- Εξοικονομεί ενέργεια.
Μεγάλη ευελιξία στην εφαρμογή
- Ιδιαίτερα κατάλληλο για ευαίσθητες επιφάνειες όπως χρώματα ή ξύλο.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πίεση (bar)
|max. 300
|Θερμοκρασία (°C)
|max. 85
|Μέγεθος ακροφύσιου ( )
|50
|Σύνδεση με σπείρωμα
|EASY!Lock
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,5
¹⁾ Με βάση τη δυνατότητα καθαρισμού 50% περισσότερης επιφάνειας από ένα τυπικό επίπεδο ακροφύσιο Kärcher με την ίδια ποσότητα ενέργειας και νερού.
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ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Καθαρισμός προσόψεων
- Αστικές εφαρμογές, για παράδειγμα καθαρισμός προσόψεων ή περιφράξεων.
- Καθαρισμός οχημάτων
- Καθαρισμός στάβλων ζώων στη γεωργία