eco!Booster TR 060
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
50% υψηλότερη απόδοση καθαρισμού σε σύγκριση με το επίπεδο ακροφύσιο
- Σχολαστικός, γρήγορος και πιο βιώσιμος καθαρισμός.
50% υψηλότερη απόδοση νερού¹⁾
- Εξοικονομεί νερό.
50% υψηλότερη ενεργειακή απόδοση¹⁾
- Εξοικονομεί ενέργεια.
Μεγάλη ευελιξία στην εφαρμογή
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πίεση (bar)
|max. 300
|Θερμοκρασία (°C)
|max. 85
|Μέγεθος ακροφύσιου ( )
|60
|Σύνδεση με σπείρωμα
|EASY!Lock
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,5
Πεδία εφαρμογής
- Καθαρισμός προσόψεων
- Αστικές εφαρμογές, για παράδειγμα καθαρισμός προσόψεων ή περιφράξεων.
- Καθαρισμός οχημάτων
- Καθαρισμός στάβλων ζώων στη γεωργία