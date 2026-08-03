eco!Booster TR 060

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
50% υψηλότερη απόδοση καθαρισμού σε σύγκριση με το επίπεδο ακροφύσιο
  • Σχολαστικός, γρήγορος και πιο βιώσιμος καθαρισμός.
50% υψηλότερη απόδοση νερού¹⁾
  • Εξοικονομεί νερό.
50% υψηλότερη ενεργειακή απόδοση¹⁾
  • Εξοικονομεί ενέργεια.
Μεγάλη ευελιξία στην εφαρμογή
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Πίεση (bar) max. 300
Θερμοκρασία (°C) max. 85
Μέγεθος ακροφύσιου ( ) 60
Σύνδεση με σπείρωμα EASY!Lock
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,5
eco!Booster TR 060
Πεδία εφαρμογής
  • Καθαρισμός προσόψεων
  • Αστικές εφαρμογές, για παράδειγμα καθαρισμός προσόψεων ή περιφράξεων.
  • Καθαρισμός οχημάτων
  • Καθαρισμός στάβλων ζώων στη γεωργία