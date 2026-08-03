EDI 4 replacement washer
Ο περιστρεφόμενος δίσκος ξύστρας για την ηλεκτρική ξύστρα πάγου EDI 4 με ανθεκτικές πλαστικές λεπίδες αφαιρεί ακόμη και τον πιο επίμονο πάγο από το παρμπρίζ οποιουδήποτε αυτοκινήτου.
Ο περιστρεφόμενος δίσκος ξύστρας για την ηλεκτρική ξύστρα πάγου EDI 4 αφαιρεί γρήγορα και εύκολα τον πάγο από τα παρμπρίζ των αυτοκινήτων. Η αντικατάσταση του δίσκου είναι εύκολη – δεν χρειάζονται εργαλεία και γίνεται σε λίγα δευτερόλεπτα. Ο δίσκος ξύστρας που αναπτύχθηκε πρόσφατα διαθέτει πέντε λεπίδες και λειτουργεί με έως και 4 dB(A) λιγότερο θόρυβο από την προηγούμενη έκδοση κατά την απόψυξη.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Περιστρεφόμενος δίσκος ξύστρας με ανθεκτικές πλαστικές λεπίδες
- Ο περιστρεφόμενος δίσκος ξύστρας, κατασκευασμένος από ανθεκτικό σε κρούσεις πλαστικό, αφαιρεί γρήγορα και χωρίς κόπο ακόμη και τον επίμονο πάγο από τα παρμπρίζ των αυτοκινήτων.
Αντικατάσταση δίσκου χωρίς εργαλεία
- Ο δίσκος μπορεί να αντικατασταθεί γρήγορα και εύκολα, χωρίς εργαλεία.
Μείωση του θορύβου
- Ο πρόσφατα αναπτυγμένος δίσκος ξύστρας μειώνει την ένταση του θορύβου έως και 4 dB(A) σε σύγκριση με την προηγούμενη έκδοση με έξι λεπίδες.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|109 x 109 x 16
Πεδία εφαρμογής
- Παρμπρίζ