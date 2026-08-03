EDI 4 replacement washer

Ο περιστρεφόμενος δίσκος ξύστρας για την ηλεκτρική ξύστρα πάγου EDI 4 με ανθεκτικές πλαστικές λεπίδες αφαιρεί ακόμη και τον πιο επίμονο πάγο από το παρμπρίζ οποιουδήποτε αυτοκινήτου.

Ο περιστρεφόμενος δίσκος ξύστρας για την ηλεκτρική ξύστρα πάγου EDI 4 αφαιρεί γρήγορα και εύκολα τον πάγο από τα παρμπρίζ των αυτοκινήτων. Η αντικατάσταση του δίσκου είναι εύκολη – δεν χρειάζονται εργαλεία και γίνεται σε λίγα δευτερόλεπτα. Ο δίσκος ξύστρας που αναπτύχθηκε πρόσφατα διαθέτει πέντε λεπίδες και λειτουργεί με έως και 4 dB(A) λιγότερο θόρυβο από την προηγούμενη έκδοση κατά την απόψυξη.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Περιστρεφόμενος δίσκος ξύστρας με ανθεκτικές πλαστικές λεπίδες
  • Ο περιστρεφόμενος δίσκος ξύστρας, κατασκευασμένος από ανθεκτικό σε κρούσεις πλαστικό, αφαιρεί γρήγορα και χωρίς κόπο ακόμη και τον επίμονο πάγο από τα παρμπρίζ των αυτοκινήτων.
Αντικατάσταση δίσκου χωρίς εργαλεία
  • Ο δίσκος μπορεί να αντικατασταθεί γρήγορα και εύκολα, χωρίς εργαλεία.
Μείωση του θορύβου
  • Ο πρόσφατα αναπτυγμένος δίσκος ξύστρας μειώνει την ένταση του θορύβου έως και 4 dB(A) σε σύγκριση με την προηγούμενη έκδοση με έξι λεπίδες.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα μαύρο
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,1
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 109 x 109 x 16
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Παρμπρίζ