Ο περιστρεφόμενος δίσκος ξύστρας για την ηλεκτρική ξύστρα πάγου EDI 4 αφαιρεί γρήγορα και εύκολα τον πάγο από τα παρμπρίζ των αυτοκινήτων. Η αντικατάσταση του δίσκου είναι εύκολη – δεν χρειάζονται εργαλεία και γίνεται σε λίγα δευτερόλεπτα. Ο δίσκος ξύστρας που αναπτύχθηκε πρόσφατα διαθέτει πέντε λεπίδες και λειτουργεί με έως και 4 dB(A) λιγότερο θόρυβο από την προηγούμενη έκδοση κατά την απόψυξη.