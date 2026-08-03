Elbow complete packaged NW35 2K

Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ. Ηλεκτρικά αγώγιμη. Ενδείκνυται ιδιαίτερα για υψηλές συγκεντρώσεις λευκής σκόνης.