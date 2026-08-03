Elbow complete packaged NW35 2K

Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ. Ηλεκτρικά αγώγιμη. Ενδείκνυται ιδιαίτερα για υψηλές συγκεντρώσεις λευκής σκόνης.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( ) ID 35
Υλικό Πλαστικό
Έκδοση Ηλεκτρικά αγώγιμο
Σύνδεση στην πλευρά του εξαρτήματος Κώνος
Σύνδεση στον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης¹⁾ Clip 2.0
Χρώμα μαύρο
Βάρος (kg) 0,1
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,1
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 295 x 85 x 45
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