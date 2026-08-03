Elbow complete packaged NW35 2K
Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ. Ηλεκτρικά αγώγιμη. Ενδείκνυται ιδιαίτερα για υψηλές συγκεντρώσεις λευκής σκόνης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( )
|ID 35
|Υλικό
|Πλαστικό
|Έκδοση
|Ηλεκτρικά αγώγιμο
|Σύνδεση στην πλευρά του εξαρτήματος
|Κώνος
|Σύνδεση στον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης¹⁾
|Clip 2.0
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|295 x 85 x 45