Ένωση βίδας

Για τη σύνδεση ακροφυσίων υψηλής πίεσης και εξαρτημάτων στο πιστόλι υψηλής πίεσης με σκανδάλη (ΗΡ) (με βίδες ακροφυσίου). Δεν είναι συμβατή με τριπλά ακροφύσια.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Σύνδεση με σπείρωμα EASY!Lock
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,3
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ