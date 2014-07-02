Επαγγελματικές μηχανές αναρρόφησης
Φίλτρο Τ/ΝΤ
- Flat pleated filter HEPA, dust class H
- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο
- Φίλτρο χονδρόκοκκων ρύπων για υγρό καθαρισμό
- Σταθεροί κάδοι φίλτρου
- HEPA Filter
- Ειδικές σακούλες φίλτρων, σακούλες υγρών φίλτρων
- Φίλτρο σε σχήμα φυσιγγίου
- Πλαστικοί σάκκοι για διάθεση χωρίς σκόνη
- Σετ φίλτρων ασφαλείας
- Διηθητικό φίλτρο / υφασμάτινο φίλτρο
- Υφασμάτινη σακούλα φίλτρου
- Φίλτρο εξάτμισης
Εξαρτήματα αναρρόφησης
- Βούρτσες για όλες τις χρήσεις
- Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)
- Εξαρτήματα καθαρισμού αυτοκινήτου
- Ακροφύσια φούρνου
- Ηλεκτρικές βούρτσες
- Εργαλεία διαδρόμου
- Εξαρτήματα δύσκολων σημείων
- Ελαστικά εργαλεία αναρρόφησης, άκρο 45°
- Εξαρτήματα για ταπετσαρίες
- Εργαλεία απομάκρυνσης σκόνης σωλήνων
- Βούρτσες αναρρόφησης
- Ακροφύσια τούρμπο