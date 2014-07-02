Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο

Kärcher Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (χαρτί)

Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (χαρτί)

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Kärcher Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PES)

Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PES)

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Kärcher Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PTFE)

Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PTFE)

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