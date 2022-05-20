Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο για τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων Kärcher Home & Garden από τις σειρές MV 4 έως MV 6 και WD 4 έως WD 6. Η ενσωμάτωση στο ειδικό κουτί φίλτρου της συσκευής επιτρέπει την αλλαγή φίλτρου χωρίς να έρθετε σε επαφή με τους ρύπους.
Το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο που είναι ενσωματωμένο στο κουτί φίλτρου μπορεί να αντικατασταθεί ιδιαίτερα εύκολα και γρήγορα χωρίς να έρθετε σε επαφή με τους ρύπους: απλώς τραβήξτε έξω το κουτί φίλτρου, αλλάξτε το φίλτρο, κλείστε το κουτί φίλτρου και αυτό ήταν! Άλλα πρακτικά χαρακτηριστικά: επίπεδο πτυχωτό φίλτρο που επιτρέπει την υγρή και ξηρή αναρρόφηση χωρίς συνεχείς διακοπές για αλλαγή φίλτρου.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Κατοχυρωμένη τεχνολογία αφαίρεσης φίλτρου
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Χρώμα
|καφέ
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|163 x 104 x 50
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Λεπτοί ρύποι
- Χονδρός ρύπος
- Υγρά