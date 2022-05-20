Το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο που είναι ενσωματωμένο στο κουτί φίλτρου μπορεί να αντικατασταθεί ιδιαίτερα εύκολα και γρήγορα χωρίς να έρθετε σε επαφή με τους ρύπους: απλώς τραβήξτε έξω το κουτί φίλτρου, αλλάξτε το φίλτρο, κλείστε το κουτί φίλτρου και αυτό ήταν! Άλλα πρακτικά χαρακτηριστικά: επίπεδο πτυχωτό φίλτρο που επιτρέπει την υγρή και ξηρή αναρρόφηση χωρίς συνεχείς διακοπές για αλλαγή φίλτρου.