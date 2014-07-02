Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο για υγρή και ξηρή αναρρόφηση χωρίς να απαιτείται αντικατάσταση του φίλτρου. Συμπαγής φίλτρο με μεγάλη επιφάνεια, δεν εξέχει εντός του δοχείου.
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο για υγρή και ξηρή αναρρόφηση χωρίς να απαιτείται αντικατάσταση του φίλτρου. Μικρού μεγέθους φίλτρο με μεγάλη επιφάνεια που δεν μπαίνει μέσα στο δοχείο. Εύκαμπτο φίλτρο που καθαρίζεται εύκολα με υψηλή κατακράτηση σκόνης.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Υλικό διήθησης
- Επιτρέπει υγρή και ξηρή αναρρόφηση χωρίς να αλλάξετε το φίλτρο
- Υψηλός βαθμός κατακράτησης της σκόνης
Ευέλικτη ρύθμιση
- Εύκολος καθαρισμός
Συμπαγής κατασκευή
- Περιοχή μεγάλου φίλτρου στον μικρότερο δυνατό χώρο
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Χρώμα
|καφέ
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|205 x 75 x 73