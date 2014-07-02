Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο για υγρή και ξηρή αναρρόφηση χωρίς να απαιτείται αντικατάσταση του φίλτρου. Μικρού μεγέθους φίλτρο με μεγάλη επιφάνεια που δεν μπαίνει μέσα στο δοχείο. Εύκαμπτο φίλτρο που καθαρίζεται εύκολα με υψηλή κατακράτηση σκόνης.