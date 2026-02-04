Εργαλείο καθαρισμού φίλτρου
Χάρη στο εργαλείο καθαρισμού φίλτρου για τις συσκευές VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily και VC 7 Cordless yourMax, το φίλτρο εισαγωγής αέρα μπορεί να καθαριστεί εύκολα.
Το εργαλείο καθαρισμού φίλτρου για τις συσκευές VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily και VC 7 Cordless yourMax όχι μόνο καθιστά δυνατό τον απλό καθαρισμό του φίλτρου εισαγωγής αέρα με λίγες μόνο κινήσεις των χεριών, αλλά και επεκτείνει τη διάρκεια Ζωής. Ο καθαρισμός του φίλτρου είναι σχεδόν αυτόματος: Απλώς τοποθετήστε το στο εργαλείο καθαρισμού φίλτρου και ο μηχανισμός χειροκίνητης περιστροφής και η ταυτόχρονη αναρρόφηση εξασφαλίζουν ένα συνεχώς καθαρό προφίλτρο. Σημείωση: Το δεύτερο φίλτρο εισαγωγής αέρα πρέπει να έχει τοποθετηθεί εκ των προτέρων στη συσκευή. Το ακριβές εξάρτημα εξασφαλίζει ασφαλή εφαρμογή στη συσκευή. Στα αξεσουάρ για την ανταλλαγή περιλαμβάνεται και φίλτρο εισαγωγής αέρα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εύκολος χειρισμός
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|130 x 50 x 140
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Ξηροί ρύποι