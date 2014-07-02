Εξάρτημα χειρός
Για τον καθαρισμό σε ντουσιέρες, πλακάκια τοίχου και άλλα. Χρησιμοποιείται με ή χωρίς το απορροφητικό κάλυμμα.
Εργαλείο χειρός με πρόσθετες βούρτσες για τον καθαρισμό μικρών περιοχών. Το εργαλείο χειρός μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ή χωρίς το κάλυμμα καθαρισμού. Οι σκληρές βούρτσες απομακρύνουν τους επίμονους ρύπους. Ο καθαρισμός μπορεί να γίνει με το κάλυμμα για εύκολη αφαίρεση των ρύπων. Εργαλείο χειρός ιδανικό για πλακάκια τοίχου, καθρέφτες, καμπίνες ντους, απορροφητήρες, κουζίνες κ.λπ.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Βούρτσες καθαρισμού
- Για την απομάκρυνση των στερεών ρύπων
Βολικό μέγεθος
- Ιδανικό για μικρούς χώρους, τζάμια κ.λπ.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|165 x 200 x 60
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ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Επιφάνειες εργασίας στην κουζίνα
- Πλακάκια
- Καμπίνα ντους/μπανιέρα
- Εστίες
- Απορροφητήρες
- Ψυγείο (μέσα/έξω)
- Φούρνος
- Κουζίνες