Εργαλείο χειρός με πρόσθετες βούρτσες για τον καθαρισμό μικρών περιοχών. Το εργαλείο χειρός μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ή χωρίς το κάλυμμα καθαρισμού. Οι σκληρές βούρτσες απομακρύνουν τους επίμονους ρύπους. Ο καθαρισμός μπορεί να γίνει με το κάλυμμα για εύκολη αφαίρεση των ρύπων. Εργαλείο χειρός ιδανικό για πλακάκια τοίχου, καθρέφτες, καμπίνες ντους, απορροφητήρες, κουζίνες κ.λπ.