Εξάρτημα χειρός

Για τον καθαρισμό σε ντουσιέρες, πλακάκια τοίχου και άλλα. Χρησιμοποιείται με ή χωρίς το απορροφητικό κάλυμμα.

Εργαλείο χειρός με πρόσθετες βούρτσες για τον καθαρισμό μικρών περιοχών. Το εργαλείο χειρός μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ή χωρίς το κάλυμμα καθαρισμού. Οι σκληρές βούρτσες απομακρύνουν τους επίμονους ρύπους. Ο καθαρισμός μπορεί να γίνει με το κάλυμμα για εύκολη αφαίρεση των ρύπων. Εργαλείο χειρός ιδανικό για πλακάκια τοίχου, καθρέφτες, καμπίνες ντους, απορροφητήρες, κουζίνες κ.λπ.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Βούρτσες καθαρισμού
  • Για την απομάκρυνση των στερεών ρύπων
Βολικό μέγεθος
  • Ιδανικό για μικρούς χώρους, τζάμια κ.λπ.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα μαύρο
Βάρος (kg) 0,1
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,2
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 165 x 200 x 60
Videos
Πεδία εφαρμογής
  • Επιφάνειες εργασίας στην κουζίνα
  • Πλακάκια
  • Καμπίνα ντους/μπανιέρα
  • Εστίες
  • Απορροφητήρες
  • Ψυγείο (μέσα/έξω)
  • Φούρνος
  • Κουζίνες