Εξάρτημα σύνδεσης για σωληνώσεις αναρρόφησης 1 1/4"
Το εξάρτημα σύνδεσης επιτρέπει τη σύνδεση (σύνδεση με προστασία κενού) σωλήνωσης 1 1/4" στην πλευρά αναρρόφησης μιας αντλίας. Περιλαμβάνει την αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect για αξιόπιστη στεγανοποίηση.
Οι σωληνώσεις αναρρόφησης με διάμετρο PE 1 1/4" μπορούν να συνδεθούν (προστασία κενού) στην πλευρά αναρρόφησης μιας αντλίας με τη χρήση του εξαρτήματος σύνδεσης. Αυτό σημαίνει ότι, για παράδειγμα, μπορεί να αντληθεί νερό από εναλλακτικές πηγές, όπως δεξαμενές ή πηγάδια, και να χρησιμοποιηθεί για το πλυντήριο, το καζανάκι ή το πότισμα του κήπου. Χάρη στο εσωτερικό σπείρωμα G1 μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι διαθέσιμοι στο εμπόριο εύκαμπτοι σωλήνες αναρρόφησης με σπείρωμα σύνδεσης G1. Η ακτινική αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect των εξαρτημάτων BP, που τοποθετείται εύκολα, παρέχει εξαιρετικά αξιόπιστη στεγανοποίηση εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη λειτουργία.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εξάρτημα σύνδεσης που τοποθετείται κατευθείαν στις σωληνώσεις αναρρόφησης (1 1/4")
- Σύνδεση της αντλίας στις σωληνώσεις χωρίς εργαλεία (1 1/4").
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση νήματος
|G1
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|63 x 80 x 63
Εξοπλισμός
- Αξεσουάρ της σειράς PerfectConnect της Kärcher
Πεδία εφαρμογής
- Άντληση νερού π.χ. από δεξαμενές, δοχεία νερού, πηγάδια κ.λπ.