Οι σωληνώσεις αναρρόφησης με διάμετρο PE 1 1/4" μπορούν να συνδεθούν (προστασία κενού) στην πλευρά αναρρόφησης μιας αντλίας με τη χρήση του εξαρτήματος σύνδεσης. Αυτό σημαίνει ότι, για παράδειγμα, μπορεί να αντληθεί νερό από εναλλακτικές πηγές, όπως δεξαμενές ή πηγάδια, και να χρησιμοποιηθεί για το πλυντήριο, το καζανάκι ή το πότισμα του κήπου. Χάρη στο εσωτερικό σπείρωμα G1 μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι διαθέσιμοι στο εμπόριο εύκαμπτοι σωλήνες αναρρόφησης με σπείρωμα σύνδεσης G1. Η ακτινική αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect των εξαρτημάτων BP, που τοποθετείται εύκολα, παρέχει εξαιρετικά αξιόπιστη στεγανοποίηση εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη λειτουργία.