Το εξάρτημα σύνδεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση αντλιών (σύνδεση με προστασία κενού) στην πλευρά αναρρόφησης σωληνώσεων 1" PE χωρίς σπείρωμα – ιδανικό για χρήση νερού από εναλλακτικές πηγές θερμότητας, όπως δεξαμενές ή πηγάδια, για το πλυντήριο, το καζανάκι ή το πότισμα του κήπου. Το εξωτερικό σπείρωμα G1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση διαθέσιμων στο εμπόριο κιτ αναρρόφησης με σπείρωμα σύνδεσης G1. Η ακτινωτή αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect των εξαρτημάτων BP σημαίνει πολύ εύκολη συναρμολόγηση και εξαιρετικά αξιόπιστη στεγανοποίηση για την απρόσκοπτη λειτουργία των αντλιών.