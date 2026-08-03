Εξάρτημα σύνδεσης για σωληνώσεις αναρρόφησης 1 "
Το εξάρτημα σύνδεσης για τη σύνδεση με προστασία κενού της αντλίας στην πλευρά αναρρόφησης σωλήνων αναρρόφησης χωρίς σπείρωμα (συμβατό με τη διάμετρο σωλήνα 1" PE). Περιλαμβάνει την αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect.
Το εξάρτημα σύνδεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση αντλιών (σύνδεση με προστασία κενού) στην πλευρά αναρρόφησης σωληνώσεων 1" PE χωρίς σπείρωμα – ιδανικό για χρήση νερού από εναλλακτικές πηγές θερμότητας, όπως δεξαμενές ή πηγάδια, για το πλυντήριο, το καζανάκι ή το πότισμα του κήπου. Το εξωτερικό σπείρωμα G1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση διαθέσιμων στο εμπόριο κιτ αναρρόφησης με σπείρωμα σύνδεσης G1. Η ακτινωτή αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect των εξαρτημάτων BP σημαίνει πολύ εύκολη συναρμολόγηση και εξαιρετικά αξιόπιστη στεγανοποίηση για την απρόσκοπτη λειτουργία των αντλιών.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εξάρτημα σύνδεσης για σωληνώσεις αναρρόφησης 1" χωρίς σπείρωμα
- Σύνδεση της αντλίας σε σωληνώσεις 1" χωρίς εργαλεία.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση νήματος
|G1
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|54 x 72 x 54
Εξοπλισμός
- Αξεσουάρ της σειράς PerfectConnect της Kärcher
Πεδία εφαρμογής
- Άντληση νερού π.χ. από δεξαμενές, δοχεία νερού, πηγάδια κ.λπ.