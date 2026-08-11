Extension cable RCX
Όσον αφορά τη βάση φόρτισης ή την κεραία RTK του RCX, το καλώδιο επέκτασης επιτρέπει την επέκταση της σύνδεσης με την τροφοδοσία ρεύματος κατά δέκα μέτρα.
Το καλώδιο επέκτασης σας προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία κατά την εγκατάσταση της βάσης φόρτισης ή της κεραίας RTK. Εάν δεν υπάρχει πρίζα στην άμεση γύρω περιοχή της επιθυμητής θέσης εγκατάστασης, το καλώδιο βοηθά στη γεφύρωση της απόστασης.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Δέκα μέτρα επιπλέον ακτίνα λειτουργίας για την τοποθέτηση του καλωδίου τροφοδοσίας
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σταθμό φόρτισης ή την κεραία RTK
Διατηρούνται η αντοχή στις καιρικές συνθήκες και η κατηγορία προστασίας
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μήκος καλωδίου (m)
|10
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,5