Το καλώδιο επέκτασης σας προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία κατά την εγκατάσταση της βάσης φόρτισης ή της κεραίας RTK. Εάν δεν υπάρχει πρίζα στην άμεση γύρω περιοχή της επιθυμητής θέσης εγκατάστασης, το καλώδιο βοηθά στη γεφύρωση της απόστασης.