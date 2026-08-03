Είτε πρόκειται για δυσπρόσιτους ή στενούς χώρους στο αυτοκίνητο, το σπίτι, το υπόγειο ή το υπόστεγο κήπου - το εύκαμπτο ακροφύσιο σχισμών εξασφαλίζει καθαριότητα μέχρι την τελευταία γωνία. Χάρη στο εύκαμπτο υλικό, το ακροφύσιο φτάνει σε περιοχές που δεν μπορούν να καθαριστούν με το τυπικό ακροφύσιο σχισμών. Το ακροφύσιο σχισμών είναι κατάλληλο για τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης Kärcher Home & Garden και τις σκούπες SE.