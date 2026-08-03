Ευέλικτο πολύ μακρύ ακροφύσιο σχισμών
Εύκαμπτο ακροφύσιο σχισμών για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων περιοχών στο σπίτι, στο υπόγειο, στο εργαστήριο, στο αυτοκίνητο κ.λπ. με τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης Home & Garden και τις σκούπες SE.
Είτε πρόκειται για δυσπρόσιτους ή στενούς χώρους στο αυτοκίνητο, το σπίτι, το υπόγειο ή το υπόστεγο κήπου - το εύκαμπτο ακροφύσιο σχισμών εξασφαλίζει καθαριότητα μέχρι την τελευταία γωνία. Χάρη στο εύκαμπτο υλικό, το ακροφύσιο φτάνει σε περιοχές που δεν μπορούν να καθαριστούν με το τυπικό ακροφύσιο σχισμών. Το ακροφύσιο σχισμών είναι κατάλληλο για τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης Kärcher Home & Garden και τις σκούπες SE.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ακροφύσιο σχισμών από μαλακό και εύκαμπτο υλικό
- Μπορεί να λυγίσει εύκολα για να φτάσει σε περιοχές που δεν μπορούν να καθαριστούν με το τυπικό ακροφύσιο σχισμών.
Πολύ μακρύ ακροφύσιο (μήκος ακροφυσίου περίπου 615 mm)
- Φτάνει βαθιά στα κενά που πρέπει να καθαριστούν.
Κατάλληλο για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης Kärcher Home & Garden και τις ηλεκτρικές σκούπες SE
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος (mm)
|NW 35
|Πλάτος εργασίας (mm)
|615
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|615 x 40 x 40
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- BVL 3/1 Bp
- BVL 3/1 Bp Anniverary Edition
- BVL 3/1 Bp Go!Further
- BVL 3/1 Bp PACK
- BVL 5/1 Bp
- KWD 1 W V-12/2/18
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Ed.
- NT 22/1 Ap
- NT 22/1 Ap L Anniversary Edition
- NT 22/1 Ap L Go!Further
- NT 22/1 Ap Te
- NT 27/1
- NT 48/1
- SE 4
- SE 4 Go!Further
- SE 4 Plus
- SE 4 Plus Special
- SE 5
- SE 5 Car
- SE 5 Upholstery
- SE 6 Signature Line
- T 10/1
- T 10/1 Adv
- T 10/1 Adv HEPA
- T 10/1 Adv HEPA Go!Further
- T 10/1 Bp
- T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further
- T 11/1 Classic
- T 11/1 HEPA 14
- T 15/1
- T 15/1 Adv HEPA *EU
- T 15/1 Bp
- T 7/1 Classic
- WD 1 Compact Battery Σετ (Χειρός)
- WD 1 Compact Βattery (Χειρός)
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18 Pet
- WD 2 Plus V-12/4/18/C *EU
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home
- WD 2 Plus V-15/4/18
- WD 2-18
- WD 2-18 Battery Set
- WD 3 Battery
- WD 3 P V-19/4/20
- WD 3 Premium Battery
- WD 3 S V-17/4/20 (YSY) +4FB
- WD 3 S V-19/4/20
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3-18
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4-18 S Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 S Dual V-20/22
- WD 5 Control
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet & Πανί στεγνώματος για κατοικίδια
- WD 7 Control P S
Πεδία εφαρμογής
- Διάδρομοι
- Δύσκολα προσβάσιμες περιοχές (γωνίες, ρωγμές, κενά κ.λπ.)
- Πλευρικές τσέπες στο αυτοκίνητο