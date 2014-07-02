Πλήρης, έτοιμος για χρήση σπειροειδής εύκαμπτος σωλήνας με αντίσταση στο κενό, 3/4", 3,5 m, γενικής χρήσης. Κατάλληλος για απευθείας σύνδεση σε αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης. Κατάλληλος για την προέκταση του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης ή για χρήση με φίλτρα αναρρόφησης. Για χρήση με τις ανωτέρω αντλίες με σπείρωμα σύνδεσης 1" (33,3 mm).