Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 3,5m (GP,BPE,BPP)
Έτοιμος για χρήση, εύκαμπτος σπειροειδής ανθεκτικός στο κενό σωλήνας για αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης. Κατάλληλος για την επέκταση του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης ή για χρήση με φίλτρα αναρρόφησης.
Πλήρης, έτοιμος για χρήση σπειροειδής εύκαμπτος σωλήνας με αντίσταση στο κενό, 3/4", 3,5 m, γενικής χρήσης. Κατάλληλος για απευθείας σύνδεση σε αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης. Κατάλληλος για την προέκταση του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης ή για χρήση με φίλτρα αναρρόφησης. Για χρήση με τις ανωτέρω αντλίες με σπείρωμα σύνδεσης 1" (33,3 mm).
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Σπειροειδής εύκαμπτος σωλήνας με αντίσταση στο κενό έτοιμος για άμεση σύνδεση
- Επιτρέπει την απευθείας σύνδεση στην αντλία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως προέκταση του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης. Μπορούν να συνδεθούν και φίλτρα αναρρόφησης έτσι ώστε ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης να μετατραπεί σε σετ εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μήκος (m)
|3,5
|Διάμετρος
|3/4″
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,8
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,9
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|415 x 400 x 55
Πεδία εφαρμογής
- Άντληση νερού π.χ. από δεξαμενές, δοχεία νερού, πηγάδια κ.λπ.