Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης για φρεάτια σωλήνα και σωληνώσεις (BPE, BPP)
Έτοιμος για χρήση, εύκαμπτος ανθεκτικός στο κενό σωλήνας αναρρόφησης για σύνδεση αντλιών σε φρεάτια ή σωλήνες στην πλευρά αναρρόφησης. Για αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση.
Έτοιμος για χρήση σπειροειδής εύκαμπτος σωλήνας με αντίσταση στο κενό, 3/4", 0,5 m, γενικής χρήσης. Κατάλληλος για σύνδεση στην πλευρά αναρρόφησης των αντλιών υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση. Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με σπείρωμα σύνδεσης 1" (33,3 mm) και στις δύο άκρες. Εξαιρετικά εύκαμπτος ώστε να μειώνει σημαντικά τον θόρυβο στις μόνιμες εγκαταστάσεις. Σημείωση: Ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως εύκαμπτος σωλήνας πίεσης!
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Σύνδεση με προστασία κενού της αντλίας σε ανοίγματα σωλήνων και σωληνώσεων
- Κατά τη σύνδεση οικιακής αντλίας παροχής νερού, αυτός ο εύκαμπτος σωλήνας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εύκαμπτη σύνδεση στην πλευρά αναρρόφησης για να συνδεθεί η αντλία και το σύστημα σωληνώσεων χωρίς να μεταδίδεται ο θόρυβος.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μήκος (m)
|0,6
|Διάμετρος
|3/4″
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|600 x 50 x 50
Πεδία εφαρμογής
- Άντληση νερού π.χ. από δεξαμενές, δοχεία νερού, πηγάδια κ.λπ.