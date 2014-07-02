Έτοιμος για χρήση σπειροειδής εύκαμπτος σωλήνας με αντίσταση στο κενό, 3/4", 0,5 m, γενικής χρήσης. Κατάλληλος για σύνδεση στην πλευρά αναρρόφησης των αντλιών υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση. Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με σπείρωμα σύνδεσης 1" (33,3 mm) και στις δύο άκρες. Εξαιρετικά εύκαμπτος ώστε να μειώνει σημαντικά τον θόρυβο στις μόνιμες εγκαταστάσεις. Σημείωση: Ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως εύκαμπτος σωλήνας πίεσης!