Ιδανικό για την αντιστάθμιση των διακυμάνσεων της πίεσης σε οικιακά συστήματα παροχής νερού. Εύκαμπτος σωλήνας μείωσης του θορύβου 1 m, 3/4", για χρήση ανάμεσα σε αντλίες υψηλής πίεσης και άκαμπτα συστήματα σωληνώσεων. Η εύκαμπτη εσωτερική επένδυση από σιλικόνη αντισταθμίζει τις διακυμάνσεις της πίεσης. Η εύκαμπτη εσωτερική επένδυση επεκτείνεται για να αποτρέψει την εκκίνηση και τη διακοπή της λειτουργίας των αντλιών. Επίσης, μειώνει τις δονήσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σημαντική μείωση του θορύβου. Εύκαμπτος σωλήνας πίεσης με σπείρωμα σύνδεσης 1" (33,3 mm) και στις δύο άκρες.