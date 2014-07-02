Εύκαμπτος σωλήνας εξισορρόπησης πίεσης (BPE, BPP)
Ο εύκαμπτος σωλήνας αντιστάθμισης πίεσης χρησιμοποιείται μεταξύ αντλιών υψηλής πίεσης και άκαμπτων συστημάτων σωληνώσεων.
Ιδανικό για την αντιστάθμιση των διακυμάνσεων της πίεσης σε οικιακά συστήματα παροχής νερού. Εύκαμπτος σωλήνας μείωσης του θορύβου 1 m, 3/4", για χρήση ανάμεσα σε αντλίες υψηλής πίεσης και άκαμπτα συστήματα σωληνώσεων. Η εύκαμπτη εσωτερική επένδυση από σιλικόνη αντισταθμίζει τις διακυμάνσεις της πίεσης. Η εύκαμπτη εσωτερική επένδυση επεκτείνεται για να αποτρέψει την εκκίνηση και τη διακοπή της λειτουργίας των αντλιών. Επίσης, μειώνει τις δονήσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σημαντική μείωση του θορύβου. Εύκαμπτος σωλήνας πίεσης με σπείρωμα σύνδεσης 1" (33,3 mm) και στις δύο άκρες.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ελαστικός εσωτερικός εύκαμπτος σωλήνας από σιλικόνη
- Η διαστολή του ελαστικού εσωτερικού εύκαμπτου σωλήνα εμποδίζει την αντλία να ανοίγει και να κλείνει σποραδικά στην περίπτωση πτώσης της πίεσης. Έτσι, αντισταθμίζεται η πτώση της πίεσης και η αντλία λειτουργεί αξιόπιστα.
Εύκαμπτος σωλήνας
- Το αποτέλεσμα είναι λιγότερες δονήσεις και σημαντικά μειωμένη μετάδοση θορύβου στο σύστημα άκαμπτων σωληνώσεων.
Εύκαμπτος σωλήνας σύνδεσης για άκαμπτες σωληνώσεις
- Για να συνδεθεί στην αντλία παροχής νερού για οικιακές εργασίες. Συνήθως τα συστήματα σωληνώσεων δεν φτάνουν στο σημείο εγκατάστασης της αντλίας. Συνιστάται να συνδέετε την αντλία στις σωληνώσεις με έναν εύκαμπτο σωλήνα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάμετρος
|3/4″
|Μήκος σωλήνα (m)
|1
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,7
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|270 x 275 x 55
Πεδία εφαρμογής
- Πότισμα κήπων από δεξαμενές νερού, στέρνες ή πηγάδια