Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

Εντυπωσιακές επιδόσεις και βασικός εξοπλισμός: Σωλήνας υψηλής πίεσης μήκους 10 m (DN 10) σχεδιασμένος για πίεση έως 220 bar.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

ID ( ) ID 10
Θερμοκρασία (°C) max. 155
Μέγ. πίεση (bar) 220
Μήκος (m) 10
Σύνδεση με σπείρωμα 2 x EASY!Lock
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 2,9
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