Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock

Σωλήνας υψηλής πίεσης μήκους 10 μ. με σύνδεση EASY!Lock που βιδώνει με το χέρι και στις δύο άκρες. Ονομαστικό μέγεθος DN 6, κατάλληλο για πίεση έως 250 bar.