Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock

Σωλήνας υψηλής πίεσης μήκους 10 μ. (DN 6) με σύνδεση EASY!Lock που βιδώνει με το χέρι και στις δύο άκρες. Κατάλληλος για πίεση έως 250 bar με το ANTI!Twist.