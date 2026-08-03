Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock
Σωλήνας υψηλής πίεσης μήκους 10 μ. (DN 6) με σύνδεση EASY!Lock που βιδώνει με το χέρι και στις δύο άκρες. Κατάλληλος για πίεση έως 250 bar με το ANTI!Twist.
Σωλήνας πίεσης 10 μ. (M 22 x 1,5) με προστασία από τη συστροφή. Με πατενταρισμένο περιστρεφόμενο σύνδεσμο πιστολιού με σκανδάλη AVS και χειροκίνητο σύνδεσμο. Περισσότερα στοιχεία: DN 6/155°C/250 bar.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|ID ( )
|ID 6
|Θερμοκρασία (°C)
|max. 155
|Μέγ. πίεση (bar)
|250
|Μήκος (m)
|10
|Σύνδεση με σπείρωμα
|2 x EASY!Lock
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1,9
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/17 C
- HD 6/13 C
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus