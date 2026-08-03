Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock

Σωλήνας υψηλής πίεσης (DN 6) με ANTI!Twist και τη νέα σύνδεση EASY!Lock που βιδώνει με το χέρι και στις δύο άκρες. Για πίεση έως 300 bar. Μήκος 10 μ.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

ID ( ) ID 6
Θερμοκρασία (°C) max. 155
Μέγ. πίεση (bar) 300
Μήκος (m) 10
Σύνδεση με σπείρωμα 2 x EASY!Lock
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 2
Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock