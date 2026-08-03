Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock
Σωλήνας υψηλής πίεσης (DN 6) με ANTI!Twist και τη νέα σύνδεση EASY!Lock που βιδώνει με το χέρι και στις δύο άκρες. Για πίεση έως 300 bar. Μήκος 10 μ.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|ID ( )
|ID 6
|Θερμοκρασία (°C)
|max. 155
|Μέγ. πίεση (bar)
|300
|Μήκος (m)
|10
|Σύνδεση με σπείρωμα
|2 x EASY!Lock
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|2
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/17 C
- HD 6/13 C
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus