Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

Διαθέτει την πρωτοποριακή σύνδεση EASY!Lock που βιδώνει με το χέρι και στις δύο άκρες και είναι κατάλληλη για πιέσεις έως 220 bar: Σωλήνας υψηλής πίεσης μήκους 15 μ. (DN 10).

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

ID ( ) ID 10
Θερμοκρασία (°C) max. 155
Μέγ. πίεση (bar) 220
Μήκος (m) 15
Σύνδεση με σπείρωμα 2 x EASY!Lock
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 4,2
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