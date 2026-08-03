Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock

Σχεδιασμένος για πίεση λειτουργίας έως 250 bar: Σωλήνας υψηλής πίεσης (DN 12) μήκους 15 μ. Διαθέτει πρακτική σύνδεση EASY!Lock που βιδώνει με το χέρι και στις δύο άκρες.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

ID ( ) ID 12
Θερμοκρασία (°C) max. 155
Μέγ. πίεση (bar) 210
Μήκος (m) 15
Σύνδεση με σπείρωμα 2 x EASY!Lock
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 5,6
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