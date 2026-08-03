Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

Σωλήνας μήκους 20 μ. με πρακτική σύνδεση EASY!Lock που βιδώνει με το χέρι και στις δύο άκρες και εξασφαλίζει εξαιρετική εξοικονόμηση χρόνου είναι ορισμένα από τα χαρακτηριστικά αυτού του σωλήνα υψηλής πίεσης (DN 10).

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

ID ( ) ID 10
Θερμοκρασία (°C) max. 155
Μέγ. πίεση (bar) 220
Μήκος (m) 20
Σύνδεση με σπείρωμα 2 x EASY!Lock
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 5,5
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