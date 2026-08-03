Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock

Σωλήνας υψηλής πίεσης μήκους 20 μ., (DN 8) με την ανθεκτική σύνδεση EASY!Lock που βιδώνει με το χέρι και στις δύο άκρες και εξασφαλίζει εξοικονόμηση χρόνου. Εγκεκριμένος για πίεση έως 315 bar.

Σωλήνας πίεσης 20 μ. (M 22 x 1,5) με προστασία από τη συστροφή. Με πατενταρισμένο περιστρεφόμενο σύνδεσμο πιστολιού με σκανδάλη AVS και χειροκίνητο σύνδεσμο. Περισσότερα στοιχεία: DN 8/155°C/315 bar.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

ID ( ) ID 8
Θερμοκρασία (°C) max. 155
Μέγ. πίεση (bar) 315
Μήκος (m) 20
Σύνδεση με σπείρωμα 2 x EASY!Lock
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 5,1
Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock
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