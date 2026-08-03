Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock

Πρακτικό μήκος (30 μ.) και πρωτοποριακή σύνδεση EASY!Lock που βιδώνει με το χέρι και στις δύο άκρες. Σωλήνας υψηλής πίεσης (DN 8) με ANTI!Twist για πίεση έως 315 bar.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

ID ( ) ID 8
Θερμοκρασία (°C) max. 155
Μέγ. πίεση (bar) 315
Μήκος (m) 30
Σύνδεση με σπείρωμα 2 x EASY!Lock
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 6,3
Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock
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