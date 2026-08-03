Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock
Σωλήνας υψηλής πίεσης 40 μ. με σύστημα EASY!Lock για γρήγορη σύνδεση που βιδώνει με το χέρι (και στις δύο άκρες). Ονομαστικό μέγεθος (DN) 10, κατάλληλος για πίεση έως 220 bar.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|ID ( )
|ID 10
|Θερμοκρασία (°C)
|max. 155
|Μέγ. πίεση (bar)
|220
|Μήκος (m)
|40
|Σύνδεση με σπείρωμα
|2 x EASY!Lock
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|10,4
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 6/13 C
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 6/16-4M
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 Cage ST
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4St H
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/20-4*KAP
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U anniversary edition
- HDS 5/15 U
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 7/16 C
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS Trailer 17/20 De Tr1
- Κεφαλή ψεκασμού HKF 30/14-E