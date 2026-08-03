Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

Σωλήνας υψηλής πίεσης 40 μ. με σύστημα EASY!Lock για γρήγορη σύνδεση που βιδώνει με το χέρι (και στις δύο άκρες). Ονομαστικό μέγεθος (DN) 10, κατάλληλος για πίεση έως 220 bar.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

ID ( ) ID 10
Θερμοκρασία (°C) max. 155
Μέγ. πίεση (bar) 220
Μήκος (m) 40
Σύνδεση με σπείρωμα 2 x EASY!Lock
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 10,4
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