Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock

Με τη σύνδεση EASY!Lock που βιδώνει με το χέρι και στις δύο άκρες και εξασφαλίζει δυνατότητα μεγαλύτερης ευελιξίας στον χειρισμό χάρη στο μήκος 40 μ.: Σωλήνας υψηλής πίεσης (DN 12) με σύνδεση EASY!Lock που βιδώνει με το χέρι και στις δύο άκρες. Κατάλληλος για πίεση λειτουργίας έως 250 bar.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

ID ( ) ID 12
Θερμοκρασία (°C) max. 155
Μέγ. πίεση (bar) 210
Μήκος (m) 40
Σύνδεση με σπείρωμα 2 x EASY!Lock
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 14,3
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