Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5

Σωλήνας υψηλής πίεσης (DN 8) μήκους 1,5 μ. κατάλληλος για πίεση έως 400 bar με διπλό χαλύβδινο πυρήνα. Συνδέσεις: M 22 × 1,5, καθώς και η πρακτική και γρήγορη σύνδεση EASY!Lock που βιδώνει με το χέρι και στις δύο άκρες.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

ID ( ) ID 8
Θερμοκρασία (°C) max. 155
Μέγ. πίεση (bar) 400
Μήκος (m) 1,5
Σύνδεση με σπείρωμα 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,7
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ