Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Κοντός σωλήνας υψηλής πίεσης 1,5 μ. (DN 8). Πρακτική σύνδεση EASY!Lock που βιδώνει με το χέρι και στις δύο άκρες για ανθεκτικές και γρήγορες συνδέσεις. Ανθεκτικός και σχεδιασμένος για πίεση έως 400 bar.

Σωλήνας υψηλής πίεσης 1,5 μ. (DN 8, M 22 x 1,5) με προστασία από τη συστροφή και συνδέσμους και στις δύο άκρες. Για σύνδεση σε καρούλια σωλήνα με τον κατάλληλο σύνδεσμο (M 22 x 1,5).

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

ID ( ) ID 8
Θερμοκρασία (°C) max. 155
Μέγ. πίεση (bar) 400
Μήκος (m) 1,5
Σύνδεση με σπείρωμα 2 x EASY!Lock
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,8
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