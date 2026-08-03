Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Ανθεκτικός, σωλήνας υψηλής πίεσης μήκους 10 μ. (DN 8) με διπλό χαλύβδινο πυρήνα και σύνδεση EASY!Lock που βιδώνει με το χέρι και στις δύο άκρες και εξασφαλίζει εξοικονόμηση χρόνου, καθώς και ANTI!Twist. Εγκεκριμένος για πίεση 400 bar.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

ID ( ) ID 8
Θερμοκρασία (°C) max. 155
Μέγ. πίεση (bar) 400
Μήκος (m) 10
Σύνδεση με σπείρωμα 2 x EASY!Lock
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 3,8
Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
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