Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Σωλήνας υψηλής πίεσης με ANTI!Twist και σύνδεση EASY!Lock που βιδώνει με το χέρι και στις δύο άκρες, καθώς και με διπλό χαλύβδινο πυρήνα. Μήκος 20 μ., ονομαστικό μέγεθος DN 8, σύνδεση EASY!Lock που βιδώνει με το χέρι και στις δύο άκρες.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

ID ( ) ID 8
Θερμοκρασία (°C) max. 155
Μέγ. πίεση (bar) 400
Μήκος (m) 20
Σύνδεση με σπείρωμα 2 x EASY!Lock
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 7
Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
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