Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Ανθεκτικός σωλήνας υψηλής πίεσης με διπλό χαλύβδινο πυρήνα, ANTI!Twist και σύνδεση EASY!Lock που βιδώνει με το χέρι και στις δύο άκρες. Ονομαστικό μέγεθος DN 8, μήκος 30 μ., για πίεση έως 400 bar.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

ID ( ) ID 8
Θερμοκρασία (°C) max. 155
Μέγ. πίεση (bar) 400
Μήκος (m) 30
Σύνδεση με σπείρωμα 2 x EASY!Lock
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 8,9
Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
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