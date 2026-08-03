Το ρολό FC 2 για πέτρα είναι το τέλειο εξάρτημα για τον βαθύ καθαρισμό μη ευαίσθητων σκληρών δαπέδων, όπως πέτρα ή κεραμικό (ωστόσο, δεν είναι κατάλληλος για ευαίσθητα δάπεδα από φυσική πέτρα, όπως μάρμαρο ή τερακότα). Συμβατός με τη μηχανή καθαρισμού δαπέδων FC 2-4. Χάρη στις ενσωματωμένες τρίχες, το ρολό για πέτρα αφαιρεί εύκολα την επίμονη βρωμιά και κάνει ακόμη και τις ρωγμές, τις ενώσεις και τις ανώμαλες επιφάνειες να λάμπουν ξανά. Κατάλληλο για πλύσιμο στο πλυντήριο σε θερμοκρασία έως 60 °C.