FC 2 stone roller
Ο καθαρισμός μη ευαίσθητων σκληρών δαπέδων και βρώμικων σχισμών δεν θα μπορούσε να είναι πιο εύκολος: με το ρολό για πέτρα για τη μηχανή καθαρισμού δαπέδων FC 2-4, οι επίμονοι λεκέδες δεν έχουν καμία ελπίδα. Το ρολό πλένεται στο πλυντήριο σε θερμοκρασία έως 60 °C.
Το ρολό FC 2 για πέτρα είναι το τέλειο εξάρτημα για τον βαθύ καθαρισμό μη ευαίσθητων σκληρών δαπέδων, όπως πέτρα ή κεραμικό (ωστόσο, δεν είναι κατάλληλος για ευαίσθητα δάπεδα από φυσική πέτρα, όπως μάρμαρο ή τερακότα). Συμβατός με τη μηχανή καθαρισμού δαπέδων FC 2-4. Χάρη στις ενσωματωμένες τρίχες, το ρολό για πέτρα αφαιρεί εύκολα την επίμονη βρωμιά και κάνει ακόμη και τις ρωγμές, τις ενώσεις και τις ανώμαλες επιφάνειες να λάμπουν ξανά. Κατάλληλο για πλύσιμο στο πλυντήριο σε θερμοκρασία έως 60 °C.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μικροΐνες υψηλής ποιότητας
- Βέλτιστη αφαίρεση των ρύπων και υψηλό επίπεδο συλλογής των ρύπων για άριστα αποτελέσματα καθαρισμού σε βάθος.
- Μπορεί να πλυθεί έως τους 60°C. Μη χρησιμοποιείτε μαλακτικά.
Ενσωματωμένες τρίχες
- Για την εύκολη αφαίρεση επίμονων ρύπων.
- Ακόμα και εσοχές και ανώμαλα δάπεδα καθαρίζονται άψογα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|180 x 60 x 60
Πεδία εφαρμογής
- Πέτρινα δάπεδα
- Ακόμη και επίμονοι ρύποι
- Αρμοί πλακιδίων