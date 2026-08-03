Απλά καθαρό: Το ρόλερ γενικής χρήσης για τη μηχανή καθαρισμού δαπέδων Kärcher FC 2-4 εξασφαλίζει απαλό υγρό καθαρισμό και συντήρηση όλων των σκληρών δαπέδων – ακόμη και παρκέ. Ο υψηλής ποιότητας ρόλερ γενικής χρήσης δεν αφήνει χνούδια, είναι απορροφητικός και εξαιρετικά ανθεκτικός. Ο ρόλερ πλένεται επίσης στο πλυντήριο σε μέγιστη θερμοκρασία 60 °C.