FC 2 universal roller (yellow)
Γενικής χρήσης roller για απαλό καθαρισμό και φροντίδα όλων των σκληρών δαπέδων. Δεν αφήνει χνούδια, είναι απορροφητικό και ανθεκτικό. Πλένεται στο πλυντήριο σε θερμοκρασία έως 60 °C.
Απλά καθαρό: Το ρόλερ γενικής χρήσης για τη μηχανή καθαρισμού δαπέδων Kärcher FC 2-4 εξασφαλίζει απαλό υγρό καθαρισμό και συντήρηση όλων των σκληρών δαπέδων – ακόμη και παρκέ. Ο υψηλής ποιότητας ρόλερ γενικής χρήσης δεν αφήνει χνούδια, είναι απορροφητικός και εξαιρετικά ανθεκτικός. Ο ρόλερ πλένεται επίσης στο πλυντήριο σε μέγιστη θερμοκρασία 60 °C.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
100% μικροΐνες υψηλής ποιότητας
- Βέλτιστη χαλάρωση των ρύπων και υψηλό επίπεδο συλλογής των ρύπων για αποτελέσματα καθαρισμού σε βάθος σε όλες τις σκληρές επιφάνειες.
- Μπορεί να πλυθεί έως τους 60°C. Μη χρησιμοποιείτε μαλακτικά.
Ιδιαίτερα καθαρό
- Εργασίες υγιεινής σε πολλούς χώρους εφαρμογής (χώροι υγιεινής, κουζίνα, εξαρτήματα κ.λπ.).
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|180 x 60 x 60
Πεδία εφαρμογής
- Σκληρά δάπεδα
- Βερνικωμένο παρκέ