FC 2 universal roller (yellow)

Γενικής χρήσης roller για απαλό καθαρισμό και φροντίδα όλων των σκληρών δαπέδων. Δεν αφήνει χνούδια, είναι απορροφητικό και ανθεκτικό. Πλένεται στο πλυντήριο σε θερμοκρασία έως 60 °C.

Απλά καθαρό: Το ρόλερ γενικής χρήσης για τη μηχανή καθαρισμού δαπέδων Kärcher FC 2-4 εξασφαλίζει απαλό υγρό καθαρισμό και συντήρηση όλων των σκληρών δαπέδων – ακόμη και παρκέ. Ο υψηλής ποιότητας ρόλερ γενικής χρήσης δεν αφήνει χνούδια, είναι απορροφητικός και εξαιρετικά ανθεκτικός. Ο ρόλερ πλένεται επίσης στο πλυντήριο σε μέγιστη θερμοκρασία 60 °C.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
100% μικροΐνες υψηλής ποιότητας
  • Βέλτιστη χαλάρωση των ρύπων και υψηλό επίπεδο συλλογής των ρύπων για αποτελέσματα καθαρισμού σε βάθος σε όλες τις σκληρές επιφάνειες.
  • Μπορεί να πλυθεί έως τους 60°C. Μη χρησιμοποιείτε μαλακτικά.
Ιδιαίτερα καθαρό
  • Εργασίες υγιεινής σε πολλούς χώρους εφαρμογής (χώροι υγιεινής, κουζίνα, εξαρτήματα κ.λπ.).
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα άσπρο
Βάρος (kg) 0,1
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,1
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 180 x 60 x 60
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Σκληρά δάπεδα
  • Βερνικωμένο παρκέ