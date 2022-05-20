Οι ειδικοί σάκοι φίλτρου από φλις Renovation KFI 489 είναι ιδανικοί για την αναρρόφηση ξηρής και υγρής σκόνης και είναι επίσης τέλειοι για την αναρρόφηση λεπτής σκόνης που δημιουργείται κατά τις εργασίες ανακαίνισης και κατά τη χρήση ηλεκτρικών εργαλείων. Το πενταπλό, εξαιρετικά ανθεκτικό στη σχίση υλικό φλις με προφίλτρο εξασφαλίζει ότι η επιφάνεια του φίλτρου δεν φράζει, εγγυώντας έτσι μακροχρόνια ισχύ αναρρόφησης και βέλτιστη κατακράτηση σκόνης κατά τη χρήση. Δημιουργήθηκε ειδικά για τις ηλεκτρικές σκούπες υγρών και στεγνών σκόνης Kärcher Home & Garden WD 4–6, KWD 4–6 και MV 4–6. Περιεχόμενα: 4 σακούλες.