Filter bag Renovation WD 4-6
Ειδικός σάκος φίλτρου από φλις για μακροχρόνια ισχύ αναρρόφησης κατά την αναρρόφηση λεπτής σκόνης στις ανακαινίσεις και κατά τη χρήση ηλεκτρικών εργαλείων. Κατάλληλος για ηλεκτρικές σκούπες υγρών και στεγνών σκόνης Kärcher.
Οι ειδικοί σάκοι φίλτρου από φλις Renovation KFI 489 είναι ιδανικοί για την αναρρόφηση ξηρής και υγρής σκόνης και είναι επίσης τέλειοι για την αναρρόφηση λεπτής σκόνης που δημιουργείται κατά τις εργασίες ανακαίνισης και κατά τη χρήση ηλεκτρικών εργαλείων. Το πενταπλό, εξαιρετικά ανθεκτικό στη σχίση υλικό φλις με προφίλτρο εξασφαλίζει ότι η επιφάνεια του φίλτρου δεν φράζει, εγγυώντας έτσι μακροχρόνια ισχύ αναρρόφησης και βέλτιστη κατακράτηση σκόνης κατά τη χρήση. Δημιουργήθηκε ειδικά για τις ηλεκτρικές σκούπες υγρών και στεγνών σκόνης Kärcher Home & Garden WD 4–6, KWD 4–6 και MV 4–6. Περιεχόμενα: 4 σακούλες.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Υλικό φλις πέντε στρωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του προφίλτρου
- Για μακροχρόνια ισχύ αναρρόφησης και βέλτιστη διήθηση σκόνης κατά τη χρήση.
- Για αδιάκοπη εργασία.
- Εξαιρετικά ανθεκτικό στο σχίσιμο, ιδανικό για χρήση σε βαριές συνθήκες.
Κατάλληλο για τις σκούπες υγρού και ξηρού καθαρισμού Kärcher WD 4-7, KWD 4-6, MV 4-6
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|4
|Χρώμα
|γκρι
|Βάρος (kg)
|0,3
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,4
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|265 x 185 x 68
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Για εργαστήρια και εργασίες ανακαίνισης όπου απαιτείται υψηλή και αποτελεσματική αναρρόφηση.
- Ξηροί ρύποι
- Υγροί ρύποι
- Εργαστήριο
- Ανακαίνιση