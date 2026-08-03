Filter motor protecting, 3 Τεμάχιο(α), T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 3
Χρώμα άσπρο