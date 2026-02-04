Ως μέρος του συστήματος φίλτρου 3 σταδίων με κυκλώνα, εισαγωγή αέρα και φίλτρο HEPA ή σφουγγάρι, το φίλτρο εισαγωγής αέρα φιλτράρει λεπτότερα σωματίδια από τον αέρα κατά την αναρρόφηση, πριν ο αέρας καθαριστεί ξανά από το φίλτρο εξαγωγής (HEPA 12 ή αφρώδες φίλτρο, ανάλογα με τη συσκευή). Η σύστασή μας: Τακτικός καθαρισμός του φίλτρου εισαγωγής αέρα χτυπώντας τη συσσωρευμένη σκόνη και χρησιμοποιώντας το εργαλείο καθαρισμού φίλτρου της Kärcher. Συμβατό με τις συσκευές VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily και VC 7 Cordless yourMax.