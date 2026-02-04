Φίλτρο εισόδου αέρα
Φιλτράρει λεπτότερα σωματίδια από τον αέρα κατά την αναρρόφηση: Το φίλτρο εισόδου αέρα είναι κατάλληλο για τις συσκευές VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily και VC 7 Cordless yourMax.
Ως μέρος του συστήματος φίλτρου 3 σταδίων με κυκλώνα, εισαγωγή αέρα και φίλτρο HEPA ή σφουγγάρι, το φίλτρο εισαγωγής αέρα φιλτράρει λεπτότερα σωματίδια από τον αέρα κατά την αναρρόφηση, πριν ο αέρας καθαριστεί ξανά από το φίλτρο εξαγωγής (HEPA 12 ή αφρώδες φίλτρο, ανάλογα με τη συσκευή). Η σύστασή μας: Τακτικός καθαρισμός του φίλτρου εισαγωγής αέρα χτυπώντας τη συσσωρευμένη σκόνη και χρησιμοποιώντας το εργαλείο καθαρισμού φίλτρου της Kärcher. Συμβατό με τις συσκευές VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily και VC 7 Cordless yourMax.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μεγάλη διάρκεια ζωής
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|γκρι
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|130 x 50 x 50
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Ξηροί ρύποι