ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (Π. ΚΩΔ. 69042060)

Χάρτινο επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (κλάση σκόνης Μ) για τα NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M και NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.