ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (Π. ΚΩΔ. 69042060)

Χάρτινο επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (κλάση σκόνης Μ) για τα NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M και NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.

Χάρτινο επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (κλάση σκόνης Μ) για τα NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M και NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Από τεχνητές ίνες κυτταρίνης
  • Εξαιρετικά χαμηλό κόστος συντήρησης.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Τύπος σκόνης L / M
Χρώμα άσπρο
Βάρος (kg) 0,2
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,2
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 140 x 57 x 240
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Πεδία εφαρμογής
  • Για την αναρρόφηση ξηρής σκόνης και στέρεων ρύπων (πράσινη χρωματική κωδικοποίηση)
  • Πιστοποιημένο για σκόνη κλάσης Μ και L: