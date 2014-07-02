ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (Π. ΚΩΔ. 69042060)
Χάρτινο επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (κλάση σκόνης Μ) για τα NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M και NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.
Χάρτινο επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (κλάση σκόνης Μ) για τα NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M και NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Από τεχνητές ίνες κυτταρίνης
- Εξαιρετικά χαμηλό κόστος συντήρησης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Τύπος σκόνης
|L / M
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος (kg)
|0,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|140 x 57 x 240
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Πεδία εφαρμογής
- Για την αναρρόφηση ξηρής σκόνης και στέρεων ρύπων (πράσινη χρωματική κωδικοποίηση)
- Πιστοποιημένο για σκόνη κλάσης Μ και L: