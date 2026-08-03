Το φίλτρο υγιεινής HEPA (EN 1822:1998) φιλτράρει με αξιοπιστία ακόμα και την πιο λεπτή σκόνη, όπως γύρη ή αλλεργιογόνα σωματίδια. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο το φίλτρο εξερχόμενου αέρα της ηλεκτρικής σκούπας αναρρόφησης να είναι πιο καθαρό από τον αέρα στον χώρο όπου εργάζεστε. Συνιστούμε να αλλάζετε το φίλτρο μία φορά τον χρόνο.