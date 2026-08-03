Φίλτρο εξερχόμενου αέρα VC 5
Χάρη στο φίλτρο υγιεινής HEPA (EN 1822:1998) ο εξερχόμενος αέρας από την ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης είναι πιο καθαρός από τον αέρα του χώρου. Συνιστάται η αντικατάσταση κάθε χρόνο.
Το φίλτρο υγιεινής HEPA (EN 1822:1998) φιλτράρει με αξιοπιστία ακόμα και την πιο λεπτή σκόνη, όπως γύρη ή αλλεργιογόνα σωματίδια. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο το φίλτρο εξερχόμενου αέρα της ηλεκτρικής σκούπας αναρρόφησης να είναι πιο καθαρό από τον αέρα στον χώρο όπου εργάζεστε. Συνιστούμε να αλλάζετε το φίλτρο μία φορά τον χρόνο.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Κατάλληλο για την compact ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης Kärcher VC 5
Φιλτράρει με αξιοπιστία ακόμα και την πιο λεπτή σκόνη, όπως γύρη ή αλλεργιογόνα σωματίδια
Ο αέρας που εξέρχεται από την ηλεκτρική σκούπα είναι πιο καθαρός από τον αέρα του χώρου
Το φίλτρο πρέπει να αντικαθίσταται μία φορά τον χρόνο
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|85 x 75 x 46
Πεδία εφαρμογής
- Ξηροί ρύποι