Φίλτρο για σάρωθρα

Kärcher Φίλτρο αφρού

Φίλτρο αφρού

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Kärcher Στρογγυλό φίλτρο

Στρογγυλό φίλτρο

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Kärcher Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο

Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο

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Kärcher φίλτρο

φίλτρο

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Kärcher Κιτ μετατροπής φίλτρου

Κιτ μετατροπής φίλτρου

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